Waldbrände in Chile: «Es war wie in der Hölle»

STORY: Das Feuer kam in Windeseile nach Vina del Mar. Die Stadt in der Region Valparaiso ist von den verheerenden Waldbränden in Chile besonders hart getroffen worden. Zahlreiche Häuser sind verbrannt, Bewohner, die am Samstag in das Katastrophengebiet zurückkehren durften, versuchten, wenigstens ein paar Habseligkeiten zu retten. Oft sind aber nur noch Trümmer übrig. «Wir brauchen Hilfe. Futter für unsere Haustiere, Vorräte, Kleidung. Ich weiss nicht... mein Haus, ich habe alles verloren.» «Von einem Moment auf den anderen erreichte das Feuer den botanischen Park. In zehn Minuten war das Feuer auf uns übergesprungen. Es gab Rauch, der Himmel färbte sich schwarz, alles war dunkel. Der Wind fühlte sich an wie ein Wirbelsturm. Es war wie in der Hölle.» Eine Hölle, aus der es für viele kein Entrinnen gab. Dutzende Menschen sind bei den Waldbränden im Zentrum Chiles bereits ums Leben gekommen. Die Behörden sprachen am Samstag von mindestens 51 Toten, diese Zahl werde aber wahrscheinlich weiter steigen, hiess es in der Mitteilung. Rettungsdienste kämpften unterdessen weiter gegen die Flammen. In der Region Valparaiso leben fast eine Million Menschen. Chiles Innenministerin Carolina Toha sagte, das Land stehe vor der schlimmsten Katastrophe seit einem Erdbeben im Jahr 2010, bei dem etwa 500 Menschen ums Leben kamen. Rund 100 Brände wurden noch als aktiv gemeldet. Viele von ihnen entwickelten sich sehr nahe an städtischen Gebieten, warnte Toha.

05.02.2024