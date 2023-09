Ausgebüxtes Pferd macht Berner Innenstadt unsicher

Das Pferd entwischte aus dem Nationalen Pferdezentrum Bern (roter Pfeil) und machte sowohl Nordquartier als auch Altstadt unsicher. Google Maps

Ein ausgerissenes Pferd hat am Freitagmittag für Aufsehen in der Stadt Bern gesorgt. Das Tier rannte durchs Nordquartier, über die Kornhausbrücke und durch die Innenstadt, ehe es beruhigt werden konnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Pferd ist am Freitag zur Mittagszeit aus dem Nationalen Pferdezentrum Bern (NPZ) ausgerissen.

Das Tier rannte durch das Nordquartier und die Innenstadt.

Eine Passantin konnte es schliesslich beruhigen, woraufhin das Pferd zurück ins NPZ gebracht werden konnte. Mehr anzeigen

Ein reiterloses Pferd galoppierte am Freitagmittag durch die Berner Innenstadt. Das Tier, das einer Privatperson gehört, war aus dem Nationalen Pferdezentrum Bern (NPZ) entlaufen.

Mehrere Augenzeuginnen sahen es in rasantem Tempo durch den Breitenrain rennen. Die Polizei erhielt dazu um etwa 11.30 Uhr mehrere Meldungen, wie Isabelle Wüthrich, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage sagte.

In der Innenstadt sorgte das Pferd für Aufsehen in der Markt- und in der Spitalgasse. Erst beim Bollwerk konnte eine Passantin das Tier anhalten und zum Parkplatz auf der Schützenmatte führen. Von dort brachte ein Pferdetransporter das Tier zurück ins NPZ.

Der Vorfall endete glimpflich: Verletzt worden sei niemand, und auch das Pferd sei unversehrt geblieben. Zuerst hatte das Portal Nau.ch über die Geschichte berichtet.

SDA, red.