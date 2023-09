Wegen eines Brandes eines Einfamilienhauses in Utzenstorf BE musste die Bahnlinie Bern-Solothurn für mehrere Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Symbolbild: Keystone

In Utzenstorf BE ist am Sonntagnachmittag ein Einfamilienhaus durch einen Brand komplett zerstört worden. Verletzte gab es keine. Die angrenzende Bahnlinie Bern-Solothurn musste jedoch während der Löscharbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Utzenstorf BE ist am Sonntagnachmittag ein Einfamilienhaus durch einen Brand komplett zerstört worden.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Die angrenzende Bahnlinie Bern-Solothurn musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Mehr anzeigen

Kurz nach 13.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern der Notruf über eine brennende Garage eines Einfamilienhauses an der Styglistrasse, direkt neben der Bahnlinie ein, wie die Behörden am Sonntagnachmittag mitteilten.

Als Einsatzkräfte vor Ort waren, hatte das Feuer bereits auf den Wohnteil übergegriffen. Die drei Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Ein Ambulanzteam kontrollierte vorsorglich vier Personen vor Ort. Es blieben jedoch alle unverletzt.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Für die Betroffenen sei eine vorübergehende Wohnlösung organisiert worden, hiess es weiter. Die Polizei ermittelt derweil die Brandursache.

mafr, sda