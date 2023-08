Die Polizei folgte dem flüchtenden Töfffahrer, bis ihm über einen Fussweg die Flucht gelang. (Archivbild) Keystone

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochmittag in Thörishaus BE mit gestohlenen Nummernschildern vor der Polizei geflüchtet und entkommen. Diese wollte ihn wegen überhöhter Geschwindigkeit kontrollieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Töfffahrer war auf der A12 zu schnell unterwegs.

Als die Polizei ihn anhalten wollte, flüchtete er und entkam über einen Fussweg.

Wegen gefährlicher Manöver konnten ihm die Einsatzkräfte aus Sicherheitsgründen nicht mehr folgen. Die Polizei sucht Zeugen. Mehr anzeigen

Der Töff sei einer Patrouille auf der Autobahn A12 zwischen Niederwangen und Flamatt aufgefallen, weil er zu schnell unterwegs war, hiess es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Bern. Der Motorradfahrer habe danach die Autobahn in Richtung Thörishaus verlassen und die Patrouille sei ihm gefolgt.

Als die Beamten den Lenker jedoch wenig später aufhalten wollten, sei dieser mit erhöhter Geschwindigkeit davon gefahren. Mit Blaulicht seien sie ihm bis nach Bümpliz gefolgt. Zur Unterstützung wurden weitere Einsatzkräfte aufgeboten. Doch dann sei der Töfffahrer auf den Fussweg Glockenstrasse gefahren und die Polizisten hätten den Sichtkontakt verloren.

Während der Verfolgung sei der Töfffahrer zum Teil massiv zu schnell gefahren und habe so gefährliche Manöver veranstaltet, dass ihm die Einsatzkräfte aus Sicherheitsgründen nicht mehr unmittelbar hätten folgen können. Weitere Ermittlungen seien im Gang und die Polizei sucht Zeugen.

