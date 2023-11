Autolenker (74) fährt Seniorin auf Fussgängerstreifen an

Laut Meldung der Kantonspolizei Solothurn wurde am Mittwoch eine Seniorin schwer verletzt, als sie die Strasse in Dulliken auf dem Fussgängerstreifen überqueren wollte. (Symbolbild) Keystone

Eine 76-jährige Frau ist am Mittwoch in Dulliken SO beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Mutmasslich für den Unfall verantwortlich ist ein 74-jähriger Autolenker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 76-jährige Frau ist am Mittwoch in Dulliken SO beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 74-jähriger Autolenker ist mutmasslich für den Unfall verantwortlich. Mehr anzeigen

Der Senior sei am Mittwoch gegen 14.40 Uhr auf der Niederämterstrasse in Dulliken SO in Richtung Olten gefahren, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilt. Dabei habe er in der Nähe der Tankstellen von Coop und BP mit seinem Auto die 76-jährige Rentnerin angefahren und sie dabei schwer verletzt.

Die Frau ging am Rollator und wollte die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren, wie die Polizei weiter schreibt.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die sie in ein Spital brachten, sei die Verunfallte durch eine Ersthelferin betreut worden.

sda