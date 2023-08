Ein Regahelikopter flog den schwerverletzten Velofahrer von der Passhöhe am Schallenberg im Emmental ins Spital. (Symbolbild) Keystone

Ein Velofahrer ist am Dienstag auf der Talabfahrt am Schallenbergpass im Emmental über die Gegenfahrbahn geraten und in eine Felswand gekracht. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

Der Velofahrer war von der Passhöhe in Richtung Süderen unterwegs, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Weshalb er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, war zunächst unklar.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte von einer Drittperson zum Helikopterlandeplatz auf die Passhöhe gefahren. Von dort flog ihn ein Rega-Helikopter ins Spital.

sda