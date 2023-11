Der Brand auf der Alp Ruodisegg SZ wurde von 70 Feuerwehrleuten bekämpft. Keystone

Auf der Alp Ruodisegg in Küssnacht SZ ist am Dienstagmittag erlitt das alte Restaurant bei einem Brand einen Totalschaden. Die Brandursache stand am Abend noch nicht fest, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Die Feuerwehr von Küssnacht habe das Gebäude in Vollbrand angetroffen, teilte die Kantonspolizei mit. Zusammen mit der Feuerwehr von Arth SZ habe sie den Brand löschen können. Personen wurden keine verletzt.

Das alte Alprestaurant stand im Umbau. Am 14. Oktober war das im Rohbau stehende Nachbargebäude durch einen Brand stark beschädigt worden. Als Ursache stehe beim Brand vom 14. Oktober ein technischer Defekt einer Elektroinstallation im Vordergrund, erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

sda