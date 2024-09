Das Fahrzeug wurde laut Polizei nach dem Unfall durch einen privaten Abschleppdienst geborgen. Bild: Keystone

Eine 33-jährige Autolenkerin ist am Dienstagnachmittag im Gebiet Ober Boden in Innerthal SZ einen Abhang hinab gestürzt. Mit ihr im Wagen sass ein 23-jähriger Beifahrer, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und konnten sich eigenständig aus dem Auto befreien.

Die 33-jährige Lenkerin wurde durch die Rega zur Kontrolle ins Spital geflogen. Der Beifahrer begab sich selbst zur Kontrolle in ärztliche Behandlung, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die beiden waren um 15.45 Uhr auf einer Kiesstrasse in Richtung Wägitalersee unterwegs. Dabei geriet die Lenkerin auf der rechten Seite in einen Graben. Als sie das Fahrzeug wieder auf die Kiesstrasse lenken konnte, fuhr sie laut der Polizei auf der gegenüberliegenden Seite über den Strassenrand hinaus. Das Auto stürzte daraufhin mehrere Meter den Abhang hinab und überschlug sich, bis es schliesslich in einem Wald zum Stillstand kam.

