Ein 73-Jähriger Autofahrer stirbt bei einer Kollision mit einem anderen Auto auf der A8 bei Kägiswil OW. Bild: Keystone

Ein 73-jähriger Autofahrer ist am frühen Mittwochabend nach einer Kollision mit einem anderen Auto auf der Autostrasse A8 im Sarner Ortsteil Kägiswil OW noch auf der Unfallstelle verstorben. Zwei weitere Personen wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilte.

Kurz nach 17.30 fuhr der 73-Jährige mit seinem Auto auf der Kernserstrasse talwärts. In der Kurve im Bereich Kernmatt verlor er aus laut der Polizei ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto.

In der Folge befuhr das Fahrzeug die Wiesenfläche, durchschlug den Wildzaun und fuhr schliesslich auf die Autostrasse A8. Dort kollidierte der Mann mit dem Personenwagen einer in Richtung Luzern fahrenden Autofahrerin, wie die Polizei weiter mitteilte.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autostrasse in Richtung Luzern wurde in der Folge für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Trotz einer Umleitung kam es zu einem Stau.

sda