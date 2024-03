Die beiden Fahrzeuge kollidierten auf der Nebikerstrasse in Schötz LU. Bild: Keystone

In Schötz LU ist ein 41-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Er musste gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Luzern mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Totalschaden an beiden Autos

Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden gemäss Mitteilung leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

SDA/tcar