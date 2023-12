Wegen eines Brandes stand die Kantonspolizei Schwyz am Mittwochmorgen in Galgenen im Einsatz. (Symbolbild) Keystone

Am frühen Mittwochmorgen ist in Galgenen SZ ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen an.

Ein Brand ist am frühen Mittwochmorgen in Galgenen SZ ausgebrochen. Ein Sprecher der Kantonspolizei Schwyz bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung von «20 Minuten». Videos eines Leserreporters zeigten eine grosse Rauchsäule, die über dem Brandort aufsteigt.

Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen an. Auch die Polizei ist zur Stunde noch vor Ort.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in einem Firmengebäude ausgebrochen war. Nähere Angaben konnte der Mediensprecher dazu zunächst nicht machen.

SDA, red.