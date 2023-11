Gleich drei gestohlene Autos in Wolhusen LU verunfallt - Gallery Die zwei gestohlenen Autos bauten bei einer Brücke den ersten Unfall. Bild: Keystone Das dritte gestohlene Auto kollidierte auf der Flucht auf einer Nebenstrasse mit einem Baustellenfahrzeug. Bild: Keystone Gleich drei gestohlene Autos in Wolhusen LU verunfallt - Gallery Die zwei gestohlenen Autos bauten bei einer Brücke den ersten Unfall. Bild: Keystone Das dritte gestohlene Auto kollidierte auf der Flucht auf einer Nebenstrasse mit einem Baustellenfahrzeug. Bild: Keystone

In Wolhusen LU sind in der Nacht auf Samstag gleich drei gestohlene Autos verunfallt. Zuerst fuhren zwei Fahrzeuge beim Dorfeingang in ein Brückengeländer. Wenig später missachtete ein weiterer Fahrer die aufgebaute Polizeisperre, flüchtete in Richtung Dorf und kollidierte später in einer Nebenstrasse mit einem Baustellenfahrzeug.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Wolhusen (LU) ereigneten sich in der Nacht auf Samstag Unfälle mit drei gestohlenen Autos.

Die Verursacher flüchteten zu Fuss.

Zur Fahndung nach den mutmasslichen Autodieben setzte die Polizei neben einem Suchhund auch eine Drohne ein. Die Suche blieb jedoch ergebnislos. Mehr anzeigen

Nach Angaben der Kantonspolizei vom Sonntag ereigneten sich die Unfälle in der Nacht auf Samstag gegen 03.30 Uhr. Demnach liessen die Verursacher des ersten Unfalls die beschädigten Fahrzeuge stehen und entfernten sich zu Fuss von der Unfallstelle.

Noch während der Unfallaufnahme durch die Polizei sei der dritte Fahrer sei von Menznau herkommend «in rasantem Tempo» an der Polizeisperre vorbei in Richtung Dorf gefahren. In einer Nebenstrasse sei er mit einem abgestellten Baustellenfahrzeug kollidiert und danach ebenfalls zu Fuss geflüchtet.

Suchhund und Drohne im Einsatz

Zur Fahndung nach den mutmasslichen Autodieben setzte die Polizei neben einem Suchhund auch eine Drohne ein. Doch die Suche sei ergebnislos geblieben.

Ob die beiden Fälle in einem Zusammenhang stehen, sei noch nicht klar. Eines der Fahrzeuge des ersten Unfalls sei in der Unfallnacht in Wolhusen gestohlen worden, das zweite bereits vorher und das Auto des zweiten Unfall «mutmasslich» in der Nacht auf Samstag in Menznau. Die Polizei sucht Zeugen.

lt, sda