Ein Autolenker prallte auf der A2 in Luzern mit der Frontecke seines Fahrzeugs in den Wagen einer schwangeren Frau und deren Kind. Keystone

Eine schwangere Frau und ein zweijähriges Kind sind am Dienstagmittag auf der A2 in einen Unfall verwickelt worden. Sie wurden ins Spital gebracht.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine schwangere Frau und ein zweijähriges Kind sind am Dienstagmittag auf der A2 in einen Unfall verwickelt worden.

Sie wurden ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

Eine schwangere Frau und ein zweijähriges Kind sind am Dienstagmittag auf der Autobahn A2 in Luzern in einen Unfall verwickelt worden. Sie mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Ein Autolenker fuhr im Tunnel Reussport mit seinem Vorderrad aus unklaren Gründen gegen das Tunnelbankett und wurde nach rechts abgewiesen, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte. Dadurch krachte er mit der Frontecke seines Fahrzeugs gegen das Auto der schwangeren Frau. Es entstand ein Sachschaden von circa 100'000 Franken.

liku, sda