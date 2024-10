230 Tiere waren leider nicht mehr zu retten. (Symbolbild) sda

Ein defektes Heizelement in einer Ferkelbox hat am Donnerstag einen Stallbrand in Hohenrain LU ausgelöst, bei dem 230 Tiere ums Leben kamen.

Ein technischer Defekt in einer beheizbaren Box für Ferkel löste am Donnerstag in Hohenrain LU einen Stallbrand aus.

300 Tiere konnten gerettet werden, jedoch verendeten 30 Muttersauen und 200 Ferkel. Mehr anzeigen

Ein technischer Defekt in einer beheizbaren Box für Ferkel hat am Donnerstag in Hohenrain LU einen Stallbrand verursacht. Bei dem Feuer konnten zwar gut 300 Tiere gerettet werden, 30 Muttersauen und 200 Ferkel verendeten aber.

Wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte, ist die Ursache des Scheunenbrands damit geklärt. Das Feuer war am Donnerstagmittag ausgebrochen. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Hohenrain und Hochdorf.

