Im Kanton Obwalden wurden zwei ältere Frauen Opfer eines Telefonbetrugs (Symbolbild). Keystone

Am Freitag und am Montag sind im Kanton Obwalden zwei ältere Frauen Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die beiden Frauen übergaben dem jeweiligen Betrüger Bargeldbeträge in der Höhe von 10'000 und 12'000 Franken, wie die Kantonspolizei Obwalden am Dienstag mitteilte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei ältere Frauen aus Lungern und Sarnen sind Opfer von Telefonbetrügern geworden.

Sie hoben jeweils 10'000 und 12'000 Franken von der Bank ab.

In beiden Fällen gaben sich die Betrüger als Polizisten aus. Mehr anzeigen

Am Freitag hatte sich ein Betrüger als falscher Polizist bei einer 88-jährigen Frau in Lungern gemeldet und ihr 10'000 Franken für eine angebliche Falschgeldüberprüfung abgeluchst. Der Betrüger habe sich am Montag erneut bei der Seniorin gemeldet, die wiederum auf ihn hereingefallen sei. Dank der Aufmerksamkeit der Bankangestellten habe jedoch eine weitere Geldübergabe verhindert werden können.

Beim zweiten Vorfall am Montag habe ein angeblicher Polizist einer 79-jährigen Frau aus Sarnen einen grossen Ermittlungsfall vorgetäuscht, bei dem Angestellte der Bank involviert seien. Auch sie befolgte gemäss Communiqué die Anweisungen, hob 12'000 Franken auf der Bank ab und überreichte es an ihrem Wohnort dem Betrüger.

Die Kantonspolizei Obwalden teilte mit, dass aktuell vermehrt Meldungen wegen falschen Polizisten eingingen.

sda/tgab