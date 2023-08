Im Einfamilienhaus in Gurtnellen UR ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Kantonspolizei Uri

Die Urner Kantonspolizei hat am Dienstag in einem am Vortag in Gurtnellen UR abgebrannten Haus eine Leiche gefunden. Abklärungen zur Identität dieser Person und zur Todesursache sind im Gang.

Wie die Urner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, nehmen diese Untersuchungen die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Uri in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin Zürich vor.

Das betroffene Einfamilienhaus war am Montagmorgen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen. Doch konnte die Polizei keinen Kontakt zu einer im Haus wohnhaften Person herstellen, wie sie am Montag mitteilte. Am Montag war es für die Ermittler zu gefährlich, ins abgebrannte Haus vorzudringen.

sr, sda