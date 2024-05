Die Luzerner Polizei sucht zu einem Unfall auf der A2 in Dagmersellen Zeugen. Symbolbild: Keystone

Bei einem Unfall auf der Autobahn A2 in Dagmersellen LU sind am Freitagnachmittag vier Personen verletzt worden. Aus noch ungeklärten Gründen seien zwei Richtung Süden fahrende Autos miteinander kollidiert, teilte die Luzerner Polizei am Abend mit.

SDA

Die zwei Fahrzeuge kamen in der Folge von der Fahrbahn ab und fuhren auf den Grünstreifen. Eines der beiden Autos überschlug sich mehrfach.

Vier Personen wurden beim dem Unfall verletzt, eine von ihnen erheblich. Sie wurden von mehreren Ambulanzen ins Spital gebracht.

rl, sda