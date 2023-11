Die Gastromesse Igeho in Basel hat 2023 einen Besucherrückgang verzeichnen müssen. Archivbild: Keystone

Die viertägige Gastromesse Igeho in Basel hat in diesem Jahr knapp 50'000 Besuchende verzeichnet. Vor vier Jahren, als die Messe das letzte Mal stattfand, waren es noch 65'000 Besucherinnen und Besucher. Trotzdem sei die Freude über eine Rückkehr der Messe gross gewesen.

Man habe gespürt, wie sehr das Wiedersehen geschätzt wurde, liess sich der Brand Director der Fachmesse, Benjamin Eulau, in einer Mitteilung am Freitag zitieren. Trotz des Personalmangels in der Branche hätten viele Fachbesuchende nach Basel gefunden.

Die nächste Igeho soll im November 2025 stattfinden. Dann steht das 60-jährige Jubiläum der Fachmesse an.

mafr, sda