In Therwil BL läuft ein Feuerwehreinsatz. Symbolbild: Keystone

In Therwil BL ist es am Freitagnachmittag zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Die Löscharbeiten waren am frühen Abend noch immer im Gang.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Therwil BL ist ein Grossbrand in einer Lagerhalle ausgebrochen.

Über dem Brandherd steigt eine weithin sichtbare Rauchsäule auf.

Die Löscharbeiten waren am frühen Abend noch immer im Gang. Mehr anzeigen

Gemäss dem Portal Alertswiss ist das Feuer im Gebiet Erlenstrasse ausgebrochen. Der Brand verursachte viel Rauch. Alertswiss rät der Bevölkrung: «Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.» Gemäss Alertswiss ist ein leichter Ascheregen bis nach Reinach BL möglich.

Was genau in der Lagerhalle brannte, war am frühen Abend aber noch nicht klar, wie ein Sprecher der Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Verletzte habe es bislang keine gegeben.

rl, sda