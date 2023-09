Während der Fasnacht wurde stets im und rund um das Hotel Basel und seinen Restaurants gefeiert. (Archivbild) Keystone

Das Hotel Basel wird per 30. September den Betrieb einstellen. Die gesamte Belegschaft von rund 40 Mitarbeitenden wird entlassen. Das Restaurant Sperber und die Brasserie Steiger werden ebenfalls geschlossen.

Das schwierige Marktumfeld in Basel sowie die veränderten Rahmenbedingungen hätten es dem Unternehmen verunmöglicht, weiteren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, heisst es in der Mitteilung der Hotel Basel AG. Daher sei das Unternehmen gezwungen, den Betrieb einzustellen.

«Es ist für alle eine sehr schwierige Situation – allen voran für die Mitarbeitenden und Partner, die mit voller Wucht von dieser bedauerlichen Entwicklung betroffen sind», wird Hoteldirektorin Esther Brühwiler zitiert. Sie war während fast 30 Jahren im Hotel Basel tätig.

Das Hotel an der Münzgasse erfreute sich stets während der Basler Fasnacht und beim Festival «Em Bebbi sy Jazz» grosser Beliebtheit. In den dazugehörigen Restaurants sowie rund um das Hotels herrschte an diesen Anlässen viel Festbetrieb.

sda/tgab