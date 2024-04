Der 70-Jährige war im weissen Auto unterwegs, der 55-Jährige im schwarzen Fahrzeug. Beide Lenker wurden bei der Frontalkollision schwer verletzt. Keystone

Bei einer Frontalkollision im Kanton Solothurn sind die Lenker der Fahrzeuge schwer verletzt worden. Sie wurden per Helikopter ins Spital geflogen.

Bei einer Frontalkollision zwischen Selzach und Bellach im Kanton Solothurn sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei Zeugen.

Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei Zeugen. Mehr anzeigen

Zwei Autos sind am Donnerstagnachmittag zwischen Selzach und Bellach im Kanton Solothurn frontal miteinander kollidiert. Deren Lenker, ein 70- und ein 55-Jähriger, wurden dabei schwer verletzt und mussten mit je einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Der 70-Jährige sei gemäss ersten Erkenntnissen der Solothurner Kantonspolizei in Richtung Bellach unterwegs gewesen, als er mit dem Auto des in Richtung Selzach fahrenden 55-Jährigen kollidierte. Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei Zeugen, wie sie am Donnerstagabend mitteilte.

