In der Nacht auf Freitag ist ein 16-Jähriger in ein Clubhaus in Goldach SG eingebrochen. Dabei hat der Täter alle Fensterscheiben zerstört und eine grobe Verwüstung angerichtet.

Ein 16-Jähriger ist in Goldach SG in der Nacht auf Freitag nach einem Einbruch in ein Clubhaus festgenommen worden. Der Deutsche, welcher in einem Nachbarskanton wohnhaft ist, steht gemäss der Polizei im Verdacht, sämtliches Mobiliar und alle Fensterscheiben des Hauses zerstört zu haben.

Der 16-Jährige flüchtete zunächst vor der Polizei, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag schrieb. Er soll diverse Glasflaschen, Geschirr, Gläser und Küchengeräte im Innern des Clubhauses zerstört haben.

Zudem habe er einen Grill beschädigt und diesen in den Bodensee geworfen. Weiter stahl er einige Lebensmittel und eine geringe Menge an Bargeld.

«Enorme Verwüstung»

«Es entstand eine enorme Verwüstung im Clubhaus», so die Polizei weiter. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Weil sich der 16-Jährige bei seinen Taten verletzte, wurde er vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Er wird zudem bei der Jugendanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Die Beweggründe für die Tat sind noch unklar.

