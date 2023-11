Die Polizei fahndete nach dem Messerstecher. Symbolbild: Keystone

Am 7. November hat ein Fahrgast einen Taxifahrer in Buchs SG mit einem Messer schwer verletzt. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich gemäss Mitteilung um einen 28-jährigen Mann aus Vorarlberg. Er soll den 46-jährigen Taxifahrer versucht haben, zu töten, schrieb die Polizei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der am 7. November in Buchs SG einen Taxifahrer mit einem Messer attackiert haben soll.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich gemäss Mitteilung um einen 28-jährigen Mann aus Vorarlberg.

Der in Feldkirch wohnhafte Mann wird beschuldigt, dem 46-jährigen Taxifahrer während der Fahrt mehrmals mit einem Messer in den Hals gestochen zu haben. Mehr anzeigen

Der in Feldkirch wohnhafte Mann wird beschuldigt, dem 46-Jährigen während der Fahrt mehrmals mit einem Messer in den Hals gestochen zu haben, informierte die Vorarlberger Polizei am Dienstag. Trotz lebensbedrohlicher Verletzungen gelang es dem Taxifahrer zu entkommen.

Der 28-jährige Fahrgast flüchtete mit dem Taxi nach Vorarlberg. Zuvor verursachte er gemäss Mitteilung der Polizei in Buchs einen Verkehrsunfall, in Ruggell (Liechtenstein) widersetzte er sich einer Halteaufforderung. In Feldkirch A touchierte der Mann ein geparktes Fahrzeug, ehe er das Taxi abstellte.

Zwei Tage später sei der Mann festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch gebracht worden. Das Motiv des Mannes sei noch unklar, hiess es.

sime