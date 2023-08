Niemand hatte sich im Auto befunden, als es in den Wenigerweier rollte. Keystone

Ein nicht genügend gesichertes Auto ist am Sonntagabend in den Wenigerweiher am St. Galler Stadtrand gerollt und dort versunken. Es gab Sachschaden, aber keine Verletzten.

Das Fahrzeug rollte um 19 Uhr über eine Böschung in den Wenigerweier und ging dort unter. Es habe sich niemand im Auto befunden, teilte die St. Galler Stadtpolizei am Montag mit.

Taucherinnen und Taucher des Polizeikonkordates Ostschweiz befestigten Schwimmkörper am Fahrzeug, damit es an die Wasseroberfläche gebracht werden konnte. Danach zog die Feuerwehr das Auto mit einer Seilwinde ans Ufer und stellte es zurück auf die Strasse.

sda