Brand auf Bauernbetrieb in St. Gallen verursacht hohen Sachschaden

Ein Brand in einem Landwirtschaftsbetrieb an der Speichergasse in St. Gallen hat am frühen Dienstagabend beträchtlichen Sachschaden verursacht. Menschen wurden dabei keine verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Brand in einem Landwirtschaftsbetrieb an der Speichergasse in St. Gallen hat einen beträchtlichen Sachschaden verursacht.

Die Brandursache ist noch unklar.

Der Sachschaden am betroffenen Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100'000 Franken. Mehr anzeigen

Der Brand sei aus bislang unbekannten Gründen in einem als Heustock genutzten Teil eines Gebäudes auf dem Landwirtschaftsbetrieb ausgebrochen, teilte die St. aller Polizei mit. Zwei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäudeteil befunden hätten, hätten dieses rechtzeitig verlassen und den Feuerwehrnotruf wählen können.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Heustock bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle und konnte das Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile und umliegende Gebäude verhindern. Der Sachschaden am betroffenen Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100'000 Franken.

