Der Lastwagen kippte um und rutsche eine Böschung hinunter. Bild: Keystone

Schwerer Unfall in Wangs SG: Ein Lastwagen kommt von der Strasse ab und rutscht einen Hang hinunter. Der Fahrer wurde beim Unfall durch die Windschutzscheibe geschleudert.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Lastwagenfahrer ist in Wangs SG von der Strasse abgekommen und eine Böschung hinuntergerutscht.

Der 33-jährige Fahrer wurde dabei durch die Windschutzscheibe geschleudert.

Für die Bergungsarbeiten bleibt die Vorderbergstrasse voraussichtlich bis Freitagabend gesperrt. Mehr anzeigen

Ein Lastwagenfahrer ist am Donnerstagmittag in Wangs SG von der Strasse abgekommen. Sein Fahrzeug kippte zur Seite und rutschte mehrere Meter eine Böschung hinunter. Der 33-jährige Fahrer wurde beim Unfall durch die Windschutzscheibe geschleudert.

Der Mann sei mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht worden, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Wegen auslaufender Flüssigkeiten am Fahrzeug seien die Feuerwehr aufgeboten und das kantonale Amt für Umwelt informiert worden.

Für die Bergungsarbeiten bleibt die Vorderbergstrasse voraussichtlich bis Freitagabend gesperrt.

sda/tcar