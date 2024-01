Mietauto mit Sommerreifen kommt in Arosa von der Strasse ab

Eine 41-jährige Autofahrerin ist am Sonntagabend in Arosa GR mit ihrem mit Sommerreifen ausgestattetem Mietauto von der Strasse abgekommen. Sie wurde dabei mittelschwer verletzt. Bild: Keystone

Eine 41-jährige Autofahrerin ist am Sonntagabend in Arosa GR mit ihrem mit Sommerreifen ausgestattetem Mietauto von der Strasse abgekommen. Sie wurde dabei mittelschwer verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einer Autolenkerin in Arosa GR sind die Sommerreifen ihres Mietautos zum Verhängnis geworden.

Die 41-Jährige kam in einer Haarnadelkurve von der Strasse ab und blieb rund zehn Meter unterhalb der Strasse im Tiefschnee stecken.

Sie wurde dabei mittelschwer verletzt. Mehr anzeigen

Die Frau fuhr um 19.15 Uhr zusammen mit drei Begleitpersonen von Arosa talwärts in Richtung Litzirüti, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte. In einer Haarnadelkurve sei das mit Sommerreifen ausgestattete Mietfahrzeug geradeaus gefahren und rund zehn Meter unterhalb der Strasse im Tiefschnee steckengeblieben.

Einsatzkräfte der Strassenrettung Arosa sicherten das Fahrzeug und bargen die Verletzte. Ein Team des Ambulanzstützpunktes Arosa leistete erste Hilfe und überführte die Frau ins Kantonsspital nach Chur.

cz, sda