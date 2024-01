Der Billettautomat und der Unterstand der Haltestelle Chur West nach der Sprengung. Bild: Keystone

Unbekannte haben in der Silvesternacht in Chur einen Billettautomaten der Rhätischen Bahn gesprengt. Die Bündner Kantonspolizei geht davon aus, dass sie dafür einen pyrotechnischen Gegenstand benutzten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unbekannte haben am Neujahrsmorgen in Chur einen Billettautomaten der Rhätischen Bahn gesprengt.

Die Täter entwendeten Bargeld.

Der Sachschaden beläuft sich auf über 200'000 Franken. Mehr anzeigen

Wie die Polizei am Neujahrstag mitteilte, entwendete die Täterschaft Bargeld. Der Vorfall ereignete sich am Neujahrsmorgen kurz nach 4 Uhr an der Haltestelle Chur West. Bei der Sprengung wurde auch der Unterstand der Haltestelle beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf über 200'000 Franken. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen.

