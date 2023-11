Der Wagen des Unfallverursachers blieb auf einer Wiese stehen. Bild: Keystone

In Bilten GL hat am Montagmorgen eine Person mit einem blauen Auto zwei Unfälle verursacht. Der Personenwagen kam schliesslich auf einer Wiese zu stehen. Der Lenker oder die Lenkerin entfernte sich zu Fuss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Hauptstrasse zwischen Niederurnen und Bilten ereigneten sich am Montagmorgen hintereinander gleich zwei Verkehrsunfälle.

Der Wagen des Verursachers der beiden Unfälle kam schliesslich in einer Wiese zum Stehen.

Die Lenkerschaft des Personenwagens entfernte sich in unbekannte Richtung. Mehr anzeigen

Auf der Hauptstrasse zwischen Niederurnen und Bilten habe der blaue Personenwagen zwei Autos überholt, worauf ein entgegenkommender Linienbus brüsk abbremsen und ausweichen musste, teilte die Glarner Kantonspolizei am Dienstagabend mit. Die Passagiere des Busses sowie der Chauffeur seien dadurch gefährdet worden. Ausserdem sei am Linienbus Sachschaden entstanden.

Rund 250 Meter weiter habe die Person am Steuer des blauen Personenwagens einen Selbstunfall verursacht. Der Wagen durchbrach einen Zaun und blieb zirka 100 Meter weiter beschädigt in einer Wiese stehen, worauf sich der Insasse oder die Insassen zu Fuss in unbekannte Richtung entfernten, wie die Polizei weiter schrieb.

sime, sda