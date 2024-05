So sah es nach der Auffahrkollision am Unfallort aus. Bild: Keystone

Bei einer Auffahrkollision ist am Montagabend auf der Autobahn A4 in Schaffhausen eine Automobilistin leicht verletzt worden. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall involviert. Zwei der Unfallfahrzeuge erlitten Totalschaden.

Zudem kam es wegen der unfallbedingten Sperrung des Fäsenstaubtunnels und der Galerie Schönenberg zu Verkehrsbehinderungen in Schaffhausen. Das teilte die Schaffhauser Polizei mit. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Winterthur.

sda