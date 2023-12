In Balgach SG ist bereits vor Heiligabend ein Christbaum in Brand geraten. (Symbolbild) Keystone

In Balgach SG ist in einem Haus ein Christbaum in Brand geraten. Die beiden Bewohner konnten das Feuer selbstständig wieder löschen und erlitten leichte Verletzungen.

In einem Haus in Balgach SG ist am Abend vor Heiligabend ein Christbaum in Brand geraten. Die beiden Bewohner konnten den Baum selbstständig wieder löschen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilt. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Die 59-jährige Bewohnerin wurde nach Polizeiangaben anschliessend von der Rega in ein Spital geflogen. Zudem entstand durch den Christbaum-Brand laut der Polizei Sach- sowie Russschaden in einer Höhe von mehreren zehntausend Franken.

