Brand zerstört Bungalows und Wohnwagen

Auf dem Campingplatz blieb nach dem Brand ein Trümmerfeld zurück. Bild: Keystone

Brand auf dem Campingplatz am Schützenweiher in Winterthur: Mehrere Wohnwagen und Bungalows werden zerstört. Verletzt wird niemand.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brand auf dem Campingplatz am Schützenweiher in Winterthur.

Mehrere Wohnwagen und Bungalows wurden zerstört.

Nach Angaben der Kantonspolizei explodierten Gasflaschen. Mehr anzeigen

Auf dem Campingplatz am Schützenweiher in Winterthur hat am Freitagnachmittag ein Brand mehrere Wohnwagen und Bungalows zerstört. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Kantonspolizei explodierten Gasflaschen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Alarm wurde gegen 16 Uhr ausgelöst, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Campinggäste brachten sich alle in Sicherheit. Die Feuerwehr Winterthur sah sich durch die explodierenden Gasflaschen und die hochschlagenden Flammen herausgefordert. Die Rauchsäule war weit herum zu sehen.

Bewohner in Notunterbringungen

Der Schaden an Wohnwagen und Bungalows dürfte sich nach Polizeiangaben auf mehrere hunderttausend Franken belaufen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Unterkünfte organisierten sich selbst Notunterbringungen.

Die Kantonspolizei und das forensische Institut untersuchten den Brandort kriminalpolizeilich. Die Brandursache war am Abend nicht geklärt. Da Löschwasser in Gewässer floss, beurteilte der Fischereiaufseher die Wasserqualität. Er gab Entwarnung. Für die Natur habe keine ernsthafte Gefährdung bestanden, hiess es im Communiqué.

sda/tcar