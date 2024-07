Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall, bei dem ein 18-jähriger Töfffahrer 15 Meter in eine Schlucht stürzte. (Archivbild) bild: Keystone

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Selbstunfall in Dürnten ZH 15 Meter tief in eine Schlucht gestürzt. Er musste schwer verletzt von der Rega geborgen und ins Spital geflogen werden.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Selbstunfall in Dürnten ZH 15 Meter tief in eine Schlucht gestürzt.

Möglicherweise sei der Mann längere Zeit vor der Unfallmeldung verunfallt.

Die Verletzungen, die er sich dabei zuzog, sind lebensbedrohlich. Mehr anzeigen

Die Meldung über einen verunfallten Töfffahrer, der in der Schlucht des Hüslenbachs unterhalb der Loorenstrasse liege, sei kurz vor 14 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntagabend mit. Demnach war der 18-Jährige in einer leichten Linkskurve von der Strasse abgekommen, hatte einen Baum touchiert und war danach in die Schlucht gestürzt.

Die Verletzungen, die er sich dabei zuzog, seien lebensbedrohlich. Warum und wann sich der Unfall ereignete, sei nicht bekannt. Möglicherweise sei der Mann längere Zeit vor der Unfallmeldung verunfallt. Die Polizei suche deshalb Zeugen. Die Loorenstrasse musste während zwei Stunden gesperrt werden.

sda/tcar