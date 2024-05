Die geschlossene Abteilung des Massnahmenzentrums Uitikon ZH. Archivbild: Keystone

Von den vier am Mittwochabend aus dem Massnahmenzentrum Uitikon ausgebrochenen jungen Männern sind drei bis Donnerstagnachmittag wieder festgenommen worden. Dies gab ein Sprecher der Zürcher Kantonspolizei bekannt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Personen flüchteten am Mittwoch aus dem Massnahmenzentrum in Uitikon ZH.

Bis Donnerstagnachmittag konnten drei junge Männer wieder festgenommen worden.

Die Fahndung nach dem letzten verbleibenden Ausbrecher war am Donnerstagnachmittag weiterhin im Gange. Mehr anzeigen

Das Ausbrecher-Quartett war am Mittwochabend aus der geschlossenen Abteilung der Einrichtung für straffällige Jugendliche und junge Männer durch ein eingeschlagenes Fenster über das Dach und einen Stacheldrahtzaun geflohen. Beim Massnahmenzentrum hiess es, bei dem Ausbruch sei niemand verletzt worden.

Noch in der Nacht sei einer der Flüchtigen wieder festgenommen worden. Bis Donnerstagnachmittag sei die Festnahme von zwei weiteren Ausbrechern erfolgt, so dass vorerst nur noch einer flüchtig war. Die Fahndung nach ihm war am Donnerstagnachmittag weiterhin im Gange.

om, sda