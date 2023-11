Eine Brasilianerin wollte über 8 Kilogramm Kokain schmuggeln. Die Zürcher Kantonspolizei beendete jedoch den Drogentransport. Die Frau wurde am Flughafen verhaftet. Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwoch eine Drogenkurierin festgenommen, die über acht Kilogramm Kokain schmuggeln wollte. Die Drogenpakete waren in einem doppelten Boden des Koffers versteckt. Die 38-jährige Brasilianerin kam aus Sao Paolo und wollte weiter nach Paris, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

sda