Seniorin lässt Telefonbetrüger in Winterthur auffliegen

Die Kantonspolizei Zürich konnte dank einer aufmerksamen 88-Jährigen zwei Telefonbetrügern das Handwerk legen. (Symbolbild) Keystone

Da sind Telefonbetrüger an die Falsche geraten: Eine 88-jährige Frau durchschaute die Masche und lockte die Abzocker in Winterthur in eine Falle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dank einer 88-jährigen Frau konnte die Zürcher Kantonspolizei zwei mutmassliche Telefonbetrüger festnehmen.

Die Frau hatte die Polizei eingeschaltet, die bei der Geldübergabe in Winterthur zuschlagen konnte.

Die Festnahme erfolgte bereits am Donnerstag vergangener Woche, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mehr anzeigen

Eine Seniorin aus Winterthur hat die Kantonspolizei Zürich auf die Spur von Telefonbetrügern gebracht.

Die Frau war von einem Unbekannten angerufen worden: Sie solle mehrere Tausend Franken Bargeld bei der Bank abholen und für eine Übergabe bereithalten. Das helfe, ihr Geld zu sichern.

Die 88-Jährige hat die Kantonspolizei eingeschaltet. Die Polizei konnte in Winterthur bei der Übergabe eine 32-Jährige verhaften.

Bei einer Hausdurchsuchung bei der Albanerin fanden sich am vergangenen Donnerstag auch Hinweise auf einen weiteren Telefonbetrug, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei so einen Komplizen ausfindig machen. Der 43-jährige Schweizer wurde ebenfalls festgenommen. Beide Telefonbetrüger wurden der Staatsanwaltschaft zugeführt.

SDA, gbi