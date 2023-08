Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) erhöht die Preise im kommenden Jahr. (Symbolbild) Keystone

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) erhöht seine Preise. Der Stadtrat hat die Stromtarife 2024 für die Stadt Zürich genehmigt, die auch für Teile Graubündens gelten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Zweizimmer-Haushalt wird ca. 3 Franken mehr pro Monat zahlen, während ein Fünfzimmer-Haushalt etwa 9 Franken zusätzlich monatlich benötigt.

EWZ produziert durch Wasser-, Windkraftwerke und Solaranlagen genügend Strom für die Grundversorgung, wodurch die Energiepreise nur geringfügig angepasst werden. Mehr anzeigen

Weil EWZ in eigenen Wasser- und Windkraftwerken sowie Solaranlagen genügend Strom für die Grundversorgung produziert, werden die reinen Energiepreise nur leicht angepasst. Allerdings steigen die Aufwendungen für die Stromreserve des Bundes und die Abgaben an die nationale Übertragungsgesellschaft spürbar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Ein Zweizimmer-Haushalt wird insgesamt rund 3 Franken mehr pro Monat bezahlen müssen. Ein Fünfzimmer-Haushalt muss mit etwa 9 Franken monatlicher Mehrkosten rechnen, wie es in der Mitteilung heisst.

Der EWZ-Stromtarif setzt sich aus den Komponenten «Energielieferung», «Netznutzung» und «Abgaben» (kommunale Abgabe, nationaler Netzzuschlag) sowie der neuen «Stromreserve» des Bundes für den Winter zusammen.

kl, sda