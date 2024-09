Mitarbeitende des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit stellten in der vergangenen Woche insgesamt 160 Kilogramm Marihuana sicher. Keystone

Am Flughafen Zürich konnten Zollbeamte eine grosse Menge Drogen sicherstellen. Dabei wurden drei Personen verhaftet.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Transitpassagiere wurden am Flughafen Zürich mit insgesamt rund 206 Kilogramm Marihuana aufgegriffen.

Eine 26-jährige Amerikanerin, ein 27-jähriger Malaysier und ein 56-jähriger Holländer wurden festgenommen.

Die Verdächtigen wurden nach ihrer Festnahme der Staatsanwaltschaft übergeben. Mehr anzeigen

Drei Reisende aus Bangkok haben in der vergangenen Woche nicht nur Ferienerinnerungen oder Geschäftsunterlagen in ihrem Gepäck mitgeführt – Mitarbeitende des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit stiessen in deren Koffern auf rund 160 Kilogramm Marihuana.

Die Mitarbeitenden kontrollierten drei verdächtige Transitpassagiere, die nach ihrer Landung in Zürich in andere europäische Destinationen weiterreisen wollten, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Eine 26-jährige Amerikanerin und ein 27-jährigen Malaysier führten je zwei Koffern mit jeweils rund 47 Kilogramm Marihuana mit sich. Ein 56-jähriger Holländer war mit rund 65 Kilogramm des Krauts unterwegs. Die drei Kontrollierten wurden zunächst der Kantonspolizei übergeben und danach der Staatsanwaltschaft zugeführt.

olgr, sda