Die Zürcher Kantonspolizei hat zwei Autofahrer gestoppt, die angetrunken, zu schnell und führerscheinlos unterwegs waren. (Symbolbild) Keystone

Zwei Autolenker sind in der Nacht auf Donnerstag in Wallisellen und in Dürnten ohne Führerausweis und angetrunken zu schnell gefahren. Die Kantonspolizei stoppte beide Männer.

Die Beamten stoppen das Fahrzeug.

Gemäss ersten Ermittlungen dürfte der Fahrzeuglenker statt mit den erlaubten 80 km/h mit über 200 km/h über die A1 gebrettert sein. Mehr anzeigen

Kurz vor 0.30 Uhr überholte ein Auto auf der A1 bei Dietlikon mit massiv übersetzter Geschwindigkeit eine Polizeipatrouille, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Polizisten folgten dem Fahrzeug und kontrollierten kurz darauf den Lenker in Wallisellen.

Dabei zeigte sich, dass sich der 27-jährige Schweizer trotz Führerausweisentzug und Alkoholkonsum hinters Steuer gesetzt hatte. Der Mann dürfte gemäss ersten Ermittlungen statt mit den erlaubten 80 km/h mit über 200 km/h über die A1 gebrettert sein. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt ein.

Ebenfalls trotz Führerausweisentzug und in angetrunkenem Zustand war kurz davor ein anderer Autolenker in Dürnten unterwegs: Er passierte etwas nach 23.15 Uhr eine Tempomessstelle mit 102 km/h statt den erlaubten 80 km/h. Der 56-Jährige liess sich gemäss Polizeiangaben an der Messstelle zwar nicht anhalten, er konnte aber kurze Zeit später gestoppt und kontrolliert werden.

sda/tgab