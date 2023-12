Draymond Green von den Golden State Warriors bekundet diese Saison Mühe, die Nerven im Griff zu behalten. Keystone

Draymond Green (33), Defensivstar in der National Basketball Association (NBA) bei den Golden State Warriors, droht schon wieder eine Sperre.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Draymond Green wurde vor weniger als einem Monat mit fünf Spielsperren bestraft. Er nahm seinen Gegenspieler in den Schwitzkasten.

Nun droht dem Defensivstar erneut eine Sperre, weil er seinen Gegner nach einem Gerangel im Gesicht trifft. Mehr anzeigen

Es ist noch keinen Monat her, da nahm Draymond Green seinen Gegenspieler in einem NBA-Spiel in den Schwitzkasten. In der Nacht auf Mittwoch flog der viermalige Meister und viermalige All-Star der Golden State Warriors erneut vom Platz.

NBA-Profi Draymond Green kassierte fünf Spielsperren für das Vergehen, nachdem er im November Gegenspieler Rudy Gobert in den Schwitzkasten genommen hatte. Im Spiel gegen die Phoenix Suns schlug Green seinen Gegenspieler Jusuf Nurkic nach einem Gerangel ins Gesicht.

Die Referees disqualifizierten Green im dritten Viertel. Green droht auch wegen seiner Vorgeschichte eine neuerliche Sperre. Phoenix gewann die Partie gegen die Golden State Warriors mit 119:116.

DRAYMOND GREEN IS INSANE LMAOOOO pic.twitter.com/P6RmUEaAm0 — FADE (@FadeAwayMedia) December 13, 2023

SDA/lih