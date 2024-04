Julian Nagelsmann hat bezüglich seiner Trainerzukunft die Qual der Wahl. Bild: Imago

Seit der Absage von Leverkusens Meistermacher Xabi Alonso flirtet Bayern München intensiv mit Julian Nagelsmann. Kommt es tatsächlich zur spektakulären Rückkehr des 36-Jährigen?

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayern München will den aktuellen Bundestrainer Julian Nagelsmann als Trainer zurückholen. Alle Verantwortlichen im Verein würden hinter dem Entscheid stehen.

Laut «Sky»-Informationen werden bereits intensive Gespräche geführt. Eine Einigung steht allerdings noch aus.

Der DFB möchte ebenfalls mit Nagelsmann in die Zukunft gehen und dessen nach der EM auslaufenden Vertrag verlängern. Mehr anzeigen

Thomas Tuchel muss Ende Saison seinen Posten bei Bayern München räumen. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch immer unklar. Xabi Alonso, der Leverkusen sensationell zum Meistertitel geführt hat und in dieser Saison im DFB-Pokal und der Europa League noch zwei weitere Titel ins Visier nimmt, wird es nicht sein. Der Spanier hat bereits vor über zwei Wochen klargestellt, dass er in Leverkusen bleiben werde. Und so brodelt die Gerüchteküche weiter.

Nach dem 2:0-Sieg am vergangenen Samstag gegen Köln sagt Bayerns Sportdirektor Christoph Freund auf einen Zeitplan bei der Trainersuche angesprochen: «Es gibt keine Deadline. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das Richtige machen – und nicht das Schnellste.» Doch was ist das Richtige?

Laut «Sky» steht inzwischen Julian Nagelsmann zuoberst auf der Wunschliste der Bayern. Der aktuelle Bundestrainer war zwischen Juli 2021 bis März 2023 bereits einmal Trainer in München. Laut Transferexperte Florian Plettenberg sind die Gespräche bereits fortgeschritten. Demnach führen Sportdirektor Freund und Sportvorstand Max Eberl Verhandlungen mit Nagelsmanns Agentur Sports360. Ein Vertrag über drei oder vier Jahre steht im Raum.

Bayern will Nagelsmann – aber will Nagelsmann zu Bayern?

Laut «Sky» sollen alle Verantwortlichen hinter dem Ex-Bayern-Coach stehen. Das liegt auch daran, dass die Entscheidungsträger der damaligen Entlassung, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, später selbst ihren Posten räumen mussten. Fraglich bleibt, ob Nagelsmann an die Säbener Strasse zurückkehren will.

Nagelsmann ist in einer komfortablen Situation, denn auch der DFB möchte mit dem Bundestrainer in die Zukunft gehen und den nach der EM auslaufenden Vertrag verlängern. Der 36-Jährige hat allerdings auch schon das eine oder andere Mal durchsickern lassen, dass er einer Rückkehr in den Vereinsfussball nicht abgeneigt wäre.

Im Werben um den aktuellen Bundestrainer mischen aber auch noch andere grosse Player mit. So wurde Nagelsmann etwa schon mit Barcelona in Verbindung gebracht und jüngst auch mit Manchester United. Und wie heisst es so schön: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Oder vielleicht auch der Vierte oder Fünfte …