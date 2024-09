3:1 gegen Aufsteiger St. Pauli: Ruben Vargas (links) und der FC Augsburg siegen erstmals in der noch jungen Bundesliga-Saison Keystone

Augsburg kommt in der 3. Runde der Bundesliga zum ersten Sieg. Das Team von Ruben Vargas, der erstmals in dieser Saison von Beginn weg spielt, schlägt Aufsteiger St. Pauli 3:1.

SDA

Nach der deftigen 0:4-Klatsche in Heidenheim zeigte Augsburg eine Reaktion und siegte verdient. Marius Wolf mit einem schönen Schlenzer und der für den auffälligen Vargas eingewechselte Phillip Tietz brachten das Heimteam in der zweiten Halbzeit 2:0 in Führung.

St. Pauli, das durch Carlo Boukhalfa eine Viertelstunde vor Schluss zum Anschlusstreffer kam, drückte in der Folge auf den Ausgleich. Nediljko Labrovic hielt den Sieg mit einer starken Parade gegen Elias Saad jedoch fest. In der Nachspielzeit setzte Yusuf Kabadayi den Schlusspunkt. So bleibt St. Pauli auch nach drei Runden gemeinsam mit Bochum und Kiel ohne Punkt am Tabellenende.

Kurztelegramm

Augsburg – St. Pauli 3:1 (0:0). – Tore: 47. Wolf 1:0. 66. Tietz 2:0. 74. Boukhalfa 2:1. 96. Kabadayi 3:1. – Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 62.).

sda