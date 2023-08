«Die Engländer kauen an den Nägeln nach Kanes Wechsel» Der Wechsel von Harry Kane in die Bundesliga hat sich schon lange angedeutet. Jetzt ist er Tatsache und nach Ansicht von blue Sport Experte Marcel Reif wird er die Fussballwelt noch auf den Kopf stellen. 11.08.2023

Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München ist perfekt. Der 30 Jahre alte Stürmer kommt von Tottenham Hotspur und erhält beim deutschen Rekordmeister einen Vierjahresvertrag, wie die Münchner am Samstag mitteilen.

Die Münchner zahlen erstmals mehr als 100 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler. Tottenham könnte laut Medienberichten inklusive Bonuszahlungen bis zu 120 Millionen Euro kassieren. Dazu kommen angeblich 25 Millionen Euro Jahresgehalt für den Mittelstürmer.

Kane verabschiedet sich von Tottenham

Kane hat sich mit emotionalen Worten von den Fans seines bisherigen Vereins Tottenham Hotspur verabschiedet. «Ich wollte der Erste sein, der euch Tottenham-Fans mitteilt, dass ich den Verein heute verlassen werde», sagt der englische Fussballstar in einem am Samstag auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Video. Der Abschied sei sehr emotional für ihn und er sei traurig, den Club zu verlassen, bei dem er fast 20 Jahre seines Lebens verbracht habe – «vom 11-jährigen Jungen bis zum 30-jährigen Mann», wie er sagt.

«Es gab so viele grossartige Momente und besondere Erinnerungen – Erinnerungen, die ich für immer wertschätzen werde», sagt Kane und spricht einen umfassenden Dank an all diejenigen aus, die ihn während seiner Zeit bei den Spurs begleitet haben. «Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit gewesen ist, zu gehen. Ich wollte nicht mit vielen ungelösten Zukunftsgesprächen in die Saison gehen.»