Serge Gnabry hat sich beim Pokal-Spiel gegen Preussen Münster die Elle gebrochen. IMAGO/Eibner

Bayern München muss Wochen auf einen ihrer Top-Stars verzichten. Serge Gnabry brach sich im deutschen Pokal die Elle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Serge Gnabry hat sich im deutschen Pokal (4:0-Sieg gegen Preussen Münster) nach vier Spielminuten die Elle gebrochen.

Der Bayern-Star fällt wochenlang aus. «Es ist superbitter, für ihn persönlich, aber auch für uns», hält Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel fest. Mehr anzeigen

Bayern München schreitet im deutschen Pokal mühelos eine Runde weiter. Am Dienstagabend schlug der Rekordmeister den Drittligisten Preussen Münster mit 4:0.

Einen herben Dämpfer haben die Bayern dennoch zu verzeichnen: Flügelflitzer Serge Gnabry prallt mit dem gegnerischen Keeper zusammen und bricht sich die Elle – nach nur vier Spielminuten. Sieben weitere Minuten beisst der 28-Jährige auf die Zähne, dann muss Gnabry mit schmerzverzerrtem Gesicht runter.

Für Trainer Thomas Tuchel ist die Verletzung Gnabrys ernüchternd. «Es ist superbitter, für ihn persönlich, aber auch für uns. Er ist ein wichtiger Spieler», sagt Tuchel nach dem Spiel bei «Sky». Gnabry soll noch am Mittwoch operiert werden. Tuchel hält aber fest: «Er wird mehrere Wochen fehlen.»

Kracher-Duell am Samstag

Für Bayern München steht als Nächstes ein harter Brocken auf dem Programm. In der Bundesliga trifft Bayern auf Meisterkandidat RB Leipzig. Und RB-Sportchef Eberl meldet sich im Vorfeld bei der «Sport Bild» mit einer Kampfansage in Richtung München: «Wir wollen unsere bisherigen Leistungen am Samstag gegen die Bayern bestätigen und sie bei uns zu Hause schlagen.»