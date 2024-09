Xhakas Vorgänger: Diese Schweizer wurden schon für den Ballon d'Or nominiert Granit Xhaka gehört zu den 30 Kandidaten für den Ballon d'Or 2024. Welche Schweizer vor dem Nati-Captain bereits nominiert waren, erfährst du im Video. 05.09.2024

Auf die 30-köpfige Nominierungsliste für den Ballon d'Or schafft es mit Granit Xhaka nach 28 Jahren mal wieder ein Schweizer. Jamal Musiala dagegen fehlt. Sehr zum Ärger von Bayern-Sportvorstand Max Eberl.

DPA/jar Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch wurde publik, welche 30 Spieler auf der Kandidatenliste für den Ballon d'Or stehen.

Darauf fehlt ein prominenter Name: Jamal Musiala. Der Bayern-Profi wurde trotz starker Saison und herausragender EM nicht nominiert. «Wir sind überrascht», sagt Sportvorstand Max Eberl.

Die Wahl wird von der Fachzeitschrift France Football durchgeführt und findet am 28. Oktober in Paris statt. Mehr anzeigen

Der FC Bayern München hat höchst verwundert zur Kenntnis genommen, dass sein herausragender Offensivspieler Jamal Musiala nicht auf der Nominierungsliste für den Ballon d'Or steht.

«Ich gönne es jedem Spieler, der für den Ballon d'Or nominiert ist, allerdings sind wir beim FC Bayern sehr überrascht, dass Jamal Musiala auf dieser Liste fehlt», äussert sich Sportvorstand Max Eberl auf dpa-Anfrage zur Nichtnominierung von Musiala.

«Jamal war einer der herausragenden EM-Spieler»

Im Gegensatz zum 21 Jahre alten Musiala stehen gleich drei Spieler vom deutschen Meister Bayer Leverkusen zur Wahl: Alejandro Grimaldo, Florian Wirtz und der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka. Mit Harry Kane schafft es nur ein Bayern-Profi auf die begehrte Liste.

Jamal Musiala (links) fehlt auf der Kandidatenliste für den Ballon d'Or. Harry Kane hat es auf die Liste geschaffte. Keystone

«Jamal war einer der herausragenden Spieler bei der Europameisterschaft, wurde dort in die Top-Elf gewählt und zählte zu den Torschützenkönigen des Turniers», argumentiert Eberl für Musiala: «Zudem stand der FC Bayern auch dank der grossartigen Leistungen von Jamal im Halbfinale der Champions League. Dass er nun nicht einmal zu den 30 besten Spielern der vergangenen Saison zählen soll, ist für uns völlig unverständlich.»

Der FC Bayern sieht es so: «Jamal ist in unseren Augen einer der faszinierendsten Spieler im internationalen Fussball mit absolut aussergewöhnlichen, einzigartigen Fähigkeiten. Wir sind sehr stolz, was er für den FC Bayern und auch in der Nationalelf leistet.»

Musiala bereitet sich aktuell in Herzogenaurach mit der deutschen Nationalmannschaft auf den Start in die Nations League mit den Partien gegen Ungarn am Samstag (20.45 Uhr) in Düsseldorf sowie drei Tage darauf in Amsterdam gegen die Niederlande vor.

Mehr aus dem Ressort

Tami: «Die Situation im Nachwuchs könnte zum Problem in der Nati werden» Immer weniger Klubs in der Super League setzen auf Schweizer Talente. Nati-Direktor Pierluigi Tami ist besorgt: «Das könnte langfristig gefährlich werden für die Nati. Wir müssen reagieren, sonst haben wir bald ein Problem.» 03.09.2024