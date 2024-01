Boateng über Granit Xhaka: «Er wird zu Recht so hochgejubelt» Bayer Leverkusen rauscht von Erfolg zu Erfolg und Granit Xhaka spielt dabei eine wichtige Rolle. Auch Kevin-Prince Boateng adelt den Schweizer im Gespräch mit blue News und erklärt, warum er so wichtig ist für das Team von Xabi Alonso. 19.01.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Sport Experte Kevin-Prince Boateng traut Leverkusen den Meistertitel zu.

Für den Schweizer Mittelfeldregisseur Granit Xhaka hat der Ex-Profi nur lobende Worte übrig.

Auch Trainer Xabi Alonso stellt Boateng ein Top-Zeugnis aus. Mehr anzeigen

Bayer Leverkusen spielt eine überragende Saison, führt die Tabelle in der Bundesliga an, steht im DFB-Pokal im Viertelfinal und hat die Gruppenphase der Europa League mit dem Punktemaximum beendet und sich damit direkt für die Achtelfinals qualifiziert. Das Team von Trainer Xabi Alonso hat in dieser Saison noch nicht ein einziges Pflichtspiel verloren.

Mladen Petric traut Leverkusen den Meistertitel trotzdem nicht zu, wie er im Interview mit blue News vor dem Rückrundenstart klarstellte. Ganz anders Kevin-Prince Boateng, der im Gespräch mit blue News auch die Wichtigkeit von Nati-Captain Granit Xhaka herausstreicht: «Er wird absolut zu Recht so hochgejubelt. Er hat eine überragende Hinrunde gespielt, das muss man einfach sagen.» Xhaka überzeuge in allen Belangen, sei es im taktischen Bereich, bei eigenem Ballbesitz, gegen den Ball oder auch in seiner Rolle als Führungsspieler.

Leverkusen kann den Titel holen

Und wie wahrscheinlich ist es, dass Leverkusen Meister wird? «Die Chance sehe ich sehr gross, wenn sie keine Verletzungen kriegen.» Leverkusen fehle die Tiefe in der Mannschaft, um Ausfälle gross kompensieren zu können. Aber wenn die Verletzungshexe nicht zuschlage, «dann sehe ich Leverkusen als Top-Kandidaten, die Meisterschaft zu gewinnen und dann natürlich auch hochverdient».

Auf dem Weg zum möglichen Titel sieht Boateng Xhaka als Schlüsselfigur: «Es gibt so viele junge Spieler in der Mannschaft, denen die Erfahrung beim letzten Schritt zum Erfolg noch fehlt.» Xhaka habe zwar auch nicht so viele Titel gewonnen, «aber er hat die Erfahrung und weiss, was es heisst, in wichtigen Momenten ruhig zu bleiben und die Mannschaft zu führen».

Eine wichtige Figur im Verein ist natürlich auch Trainer Xabi Alonso. Was zeichnet den Spanier aus? Auch darüber spricht Boateng im Interview mit blue News (siehe Video unten).

