Peter Zeidler ist nicht mehr Trainer beim VfL Bochum. Nach acht Pflichtspielen ist für den ehemaligen FCSG-Coach beim Bundesligisten Schluss.

Der VfL Bochum stellt Peter Zeidler frei.

Unter Zeidler hat Bochum in sieben Bundesliga-Spielen einen Punkt geholt.

Im Sommer war Zeidler vom FC St.Gallen zum Bundesligisten gewechselt.

Peter Zeidler hat im Sommer vom FC St.Gallen zum VfL Bochum gewechselt. Das Bundesliga-Abenteuer des 62-Jährigen ist nach acht Spielen (inklusiv DFB-Pokal) bereits wieder vorbei. Bochum stellt Peter Zeidler per sofort frei. Auch der Sportchef ist weg.

«Trotz vieler Gespräche und Bemühungen in den vergangenen Wochen ist es nicht gelungen, signifikante Verbesserungen in sportlicher oder tabellarischer Hinsicht zu erzielen», schreibt der VfL am Sonntagabend. Weiter heisst es: «Es fehlt die Überzeugung, dass der VfL in der bisherigen personellen Konstellation das Ziel Klassenerhalt schaffen kann.»

Zeidler stand bei Bochum während sieben Spielen in der Bundesliga an der Seitenlinie. Die Bilanz: Sechs Niederlagen, ein Unentschieden, letzter Platz in der Tabelle. Im Pokal scheiterte der Ex-FCSG-Coach mit seinem Team in der ersten Runde gegen das unterklassige Jahn Regensburg.