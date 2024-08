Nationalstürmer ersetzt Nationalstürmer: Maximilian Beier wechselt von Hoffenheim zu Dortmund, wo er die Lücke schliessen soll, die Niclas Füllkrug hinterlassen hat. Imago

Borussia Dortmund reagiert auf den Abgang von Niclas Füllkrug und verpflichtet Maximilian Beier. Der 21-jährige Stürmer kommt aus Hoffenheim und unterschreibt beim BVB einen Fünfjahresvertrag.

Die Ablösesumme soll sich dem Vernehmen nach auf dem Niveau des Füllkrug-Transfers zu West Ham bewegen, der dem Klub von Gregor Kobel rund 30 Millionen Euro einbrachte.

Der in der Offensive flexibel einsetzbare Beier erzielte in der vergangenen Saison in 33 Spielen 16 Tore für Hoffenheim, worauf er im Juni für die deutsche Nationalmannschaft debütierte und noch auf den EM-Zug aufsprang. An der Endrunde kam er in der Vorrunde gegen die Schweiz zum Einsatz.

