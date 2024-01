Innerhofer: «Dass ich verrückt bin, weiss man»

Christof Innerhofer stürzte vor zwei Wochen in Bormio schwer und musste gar mit dem Heli abtransportiert werden. Doch das hielt den 39-Jährigen nicht davon ab, in Wengen zu starten. Er fuhr auf Rang 18, was ihm wichtige Weltcup-Punkte bringt.

11.01.2024