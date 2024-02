Marcel Reif: «Granit Xhaka ist einer der bestimmenden Figuren in der Bundesliga» Mit blue Sport spricht Fussball-Experte Marcel Reif über Leverkusens Höhenflug und Nati-Captain Granit Xhaka. 09.02.2024

Leverkusen trifft auf Bayern München. An vorderster Front mit dabei: Granit Xhaka. Marcel Reif spricht mit blue Sport über den Nati-Captain, das starke Leverkusen und das Spitzenspiel gegen Bayern München.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bayer Leverkusen befindet sich auf einem Höhenflug. Vor dem Spitzenspiel gegen Bayern München ist Marcel Reif überzeugt: «Leverkusen kann sich nur selber stoppen.»

Massgeblich am aktuellen Erfolg Leverkusens beteiligt ist Nati-Captain Granit Xhaka. Reif beschreibt ihn als «einer der bestimmenden Figuren in der Bundesliga».

Leverkusen ist noch im Rennen um drei Titel (Meisterschaft, Pokal und Europa League). Marcel Reif traut dem Team von Xabi Alonso drei Vollerfolge zu.

Die Popcorn-Maschinen laufen heiss, die Fussballherzen schlagen höher: Am Samstag trifft Bayer Leverkusen auf Bayern München. Es geht beim Spitzenspiel um viel. Noch nicht um die Meisterschaft, aber um drei wichtige Punkte im Kampf um die silberne Schale. Gewinnt Leverkusen, laufen Xhaka und Co. den Bayern um fünf Punkte davon. Gewinnt Bayern München, erobern sie den Bundesliga-Thron zurück. Es bahnt sich ein fussballerischer Gaumenschmaus an. Oder: «Ein Spektakel», wie Marcel Reif im Gespräch mit blue Sport sagt.

In Leverkusen greift man nach Jahrzehnten ohne Titel wieder nach den Sternen, ohne wirklich nach den Sternen zu greifen. Trainer Xabi Alonso impft seiner Mannschaft gemäss Reif immer wieder ein: «Es interessiert mich nicht, was irgendwann mal zu gewinnen ist. HEUTE sollten wir gewinnen.» Und eben diese Mentalität macht Leverkusen zu dem, was sie sind: zu einer Spitzenmannschaft.

«Bayern München ist momentan alles andere als schwach»

Am Leverkusener Höhenflug ist auch Nati-Captain Granit Xhaka massgeblich beteiligt. Er ist Denker und Lenker im zentralen Mittelfeld und «einer der bestimmenden Figuren in der Bundesliga». Xhaka könne ein Spiel verändern. Leverkusen habe ihn geholt, weil er den Ball von A nach B spielen könne und den Rest der Mannschaft als Antreiber besser mache. Marcel Reif hält fest: «Xhaka ist im Moment unumstritten.»

Reitet mit Leverkusen auf einer grossen Erfolgswelle: Granit Xhaka. IMAGO/RHR-Foto

Unumstritten ist auch die spielerische Stärke Leverkusens: «Sie sind auf Augenhöhe mit Bayern.» Auf Augenhöhe mit den Bayern war Dortmund in der letzten Saison auch. Was passierte, ist bekannt: Der BVB vergeigte im allerletzten Spiel der Saison die langersehnte Meisterschaft. Doch im Vergleich zur abgelaufenen Spielzeit mit «schwachen Bayern» gibt es gemäss Reif einen Unterschied: «Die Bayern sind momentan alles andere als schwach.»

Uns erwartet also am Samstag ein Spiel zwischen starken Bayer und starken Bayern. Reif geht davon aus, dass die Münchner im Spitzenkampf nochmals eine Schippe drauflegen werden: «Bayern sind immer noch andere Bayern, wenn es drauf ankommt.» Dennoch ist Reif der Meinung, dass auch Bayern München den Leverkusener-Schnellzug nicht vollends ausbremsen kann. «Ich tippe auf ein Unentschieden.»

Sind Leverkusen sogar drei Titel zuzutrauen?

Mit einem Remis würde alles beim Alten bleiben: Leverkusen führt, dicht verfolgt von Bayern München. Während bei Tuchel und Co. nach elf Meisterschaftstiteln eine Serie zu reissen droht, sieht die Welt im Gegenlager anders aus: «In dieser Saison hat Leverkusen nur etwas zu gewinnen – endlich etwas zu gewinnen», sagt Reif und führt fort: «Leverkusen kann sich nur selber stoppen – nur dann, wenn der Moment kommt, wo im Kopf passiert, dass man etwas zu verlieren hat.»

Bayer Leverkusen ist seit 1993 ohne Titel und fliegt in dieser Saison hoch. Im Pokal, in der Europa League und in der Meisterschaft ist Leverkusen noch ein Titelkandidat. Ob es Marcel Reif Leverkusen zutraut, gleich drei Titel in einer Saison zu holen? «Ehrlich gesagt, ja.»

Das wegweisende Bundesliga-Spiel zwischen Leader Leverkusen und Verfolger Bayern München startet um 18:30 Uhr (im Live-Ticker auf blue News). Das Popcorn für das «Spektakel»-Spiel steht bereit.